Juez dejó en libertad al único capturado por muerte de Yamile Guerra

Hoy viernes, 4 de diciembre, la juez octava penal de control de garantías, de decidió dejar en libertad a Carlos Julio Vázquez, alias 'Manuel Soldado' de 46 años, el único capturado por la muerte de la líder social y política Yamile Guerra.

Según el hermano de Yamile, José Liberto Martinez, la togada consideró dejarlo salir porque no se cumplieron con todas las etapas procesales.

Tras conocer la decisión que se dio sobre las tres de la tarde, los abogados de la familia decidieron apelar y esperan que ésta sea reversada antes de que el presunto responsable vuelva a las calles.

"Esto es el colmo. Hoy la juez nos dice que porque la Fiscalía no se presentó a las audiencias, no ha entregado ni se ha hecho presente con las pruebas él queda en libertad. Estamos consternados. La fiscal que nos asignaron no nos ha colaborado y por eso la juez dejó libre al hombre que mató a mi hermana", agregó Martínez.

Se espera que mañana sábado, 5 de diciembre, los abogados de la familia reciban respuesta de la apelación y piden el cambio de la fiscal por negligencia.

A alias 'Manuel Soldado' lo capturaron en un centro comercial de Floridablanca porque hay pruebas que lo ponen a él en el mismo lugar donde fue asesinada Yamile Guerra el pasado 20 de julio del 2019.