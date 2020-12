Amenazan a líder social bajo el nombre de paramilitares

Nini Cárdenas, una líder social de la vereda El Cuarenta, del Carmen de Chucurí, Santander, reveló un audio en el que, aparentemente, estaría recibiendo unas amenazas por parte de los paramilitares de la zona. En el audio la persona se presenta como del grupo Caparrapos, responsable de cometer varias limpiezas sociales en toda Colombia.

La pieza revela que citan a la líder a la vereda Las Salinas, lo cual se le hace sospechoso, ya que el alcalde del municipio no la ha citado a ningún encuentro.

"A usted no la está llamando la Alcaldía, ni Personería, la está llamando un grupo paramilitar, voy a llevar una reunión con mis políticas de las zona, puede ir donde quiera, voy a hacer la reunión en Las Salinas, para nadie es un secreto que el mayor coordina con nosotros, los Caparrapos hemos cogido fuerza, gracias a los ganaderos", decía en la conversación.

Nini dijo que aún no le han dado hora y lugar para la reunión pero que, si no asiste, su vida y la de su familia correría peligro.

"Si yo no voy a la reunión a la vereda, me declaran objetivo militar, y me matan a mis hijos y a mí, ellos dicen que se encargan de comunicarse conmigo para que me den las indicaciones de la reunión", dijo.

La líder social notificó esta información a la Alcaldía y Policía de la localidad y la respuesta que recibió fue que esas llamadas se "hacen de la cárcel y no tenía por qué afanarse, ni asustarse".