Duque reiteró críticas a la JEP, Farc y Jesús Santrich

El presidente de la república, Iván Duque Márquez, reiteró sus críticas a la Justicia Especial Para la Paz y los líderes del partido Farc, al insistir que no se está entregando verdad, justicia y reparación. El mandatario además lamentó que desde algunos sectores se defienda a Seuxis Pausias Hernández Solarte, más conocido por su alias Jesús Santrich.

Duque Márquez, desde el municipio de Ciudad Bolívar, al suroeste de Antioquia, calificó como insensato que los responsables de delitos de lesa humanidad no tengan la voluntad de entregar la verdad y estar dispuestos a reponer a sus víctimas.

“Los colombianos reclamamos que cuando se habla de justicia, sea justicia de verdad, no más impunidad, no puede ser que los máximos responsables de los más abominables crímenes no estén reparando a las victimas con los recursos que han debido aportar. No puede ser que los máximos responsables no admitan lo que fue ostensible: la violación de niños y de mujeres, el reclutamiento ilegal, no es posible que los máximos responsables no sean capaces de entregar las rutas del narcotráfico, para poder combatir ese fenómeno y por eso los colombianos pedimos que la justicia opere, actúe y tenga sanciones contundentes”, señaló el presidente en el encuentro de alcaldes del suroeste de Antioquia.

Sobre Jesús Santrich dijo: “Yo no puedo entender cómo es que ahora aparecen voces defensoras de oficio de Jesús Santrich, qué les dijo a las víctimas en su cara quizás, quizás, quizás, sobre si asumirían penas, que después fue capturado confines de extradición. La anterior Fiscalía y el anterior gobierno dijeron públicamente que había motivos contundentes para esa captura y después terminó con una serie de beneficios, eludiendo la justicia, burlándose de los colombianos y después salió a portar ametralladoras y ahora no lo sigan presentando de mansa paloma que lo que es un narcoterrorista”.