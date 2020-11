Alcaldía de Medellín llegó a acuerdo con el gremio de taxistas

Este acuerdo se dió después de una reunión del alcalde, Daniel Quintero, con el gremio de los taxistas que desde la madrugada recorrieron varios puntos de la ciudad para manifestarse, según Nilson Baena, vocero de la manifestación, la administración se comprometió a que los agentes tránsito realizarán constantemente intervenciones al transporte informal:

“Salimos muy contentos de la reunión, fue todo un éxito para el gremio amarillo, el alcalde se comprometió a hacer cumplir la ley con respecto a la máxima sanción a aquel vehículo particular que preste servicio como taxi”, afirmó

Por su parte, el secretario de movilidad Carlos Cadena, manifestó que "Fue un buen acercamiento para seguir trabajando juntos".

En Medellín, los agentes de tránsito entre el 1 de enero y el 20 de noviembre de este año han sido impuestos 1.321 comparendos por servicio diferente al autorizado.

Otro de los puntos que está en discusión es que no exista pico y placa para los carros particulares sino un impuesto por rodamiento y que no no suba la tarifa de servicio el próximo año