Niña de 10 años sufre una descarga eléctrica por un poste de alta tensión

Este hecho ocurrió en la localidad de Ciudad Bolívar, en el barrio Bella Flor cuando una niña de 10 años estaba jugando con un perrito en la terraza de la casa donde su madre trabaja, en un amague por lanzarle la pelota al animal la niña sufrió una descarga eléctrica, al tocar sin querer, uno de los cables que esta muy cerca a la terraza, la menor sufrió quemadura de segundo y tercer grado, Caracol Radio hablo con la madre Cindy Vargas quien aseguró que su hija ahora esta luchando para que no vaya a perder movimiento en uno de sus brazos

"Se escucho algo arriba en la terraza y una muchacha que trabaja aquí subió, cuando fue que me grito ¡Cindy la niña! yo subí de inmediato y mi hija estaba ahí con su bracito muy mal, yo no sabia que hacer... a mi me contaron que mi hija no reaccionaba... rápido, cogimos un taxi y nos trasladamos al hospital. Ayer tuvo cirugía porque perdió parte de los tendoncitos y le están haciendo reconstrucción para que me hija no pierda la movilidad del brazo... ha sido muy valiente", dijo.

Los dueños de la casa desde el 2019 enviaron un derecho de petición a Codensa para que les quitara este poste de alta tensión.

"Yo pude ver que los dueños ya han enviado derechos de petición pero el decir de Codensa es que lo que le paso a mi hija es culpa del señor de la casa por construir al pie de un poste, pero si usted puede ver todas las casas de segundo piso, de ese sector, están cercas a un poste... A mi hija le paso eso el domingo y esta es la hora que no han quitado el poste y ni han llamado para saber como esta la niña, o sea no les importa", aseguró.

La respuesta por parte la empresa Enel Codensa fue que el pasado 3 de noviembre realizaron una visita en donde indicaron que la construcción de la casa no respeto las distancias de seguridad entre las redes y el predio que son de 2.5 metros.

"La Resolución 180398 de 2004 del Ministerio de Minas y Energía conocido como el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, es la norma que establece las distancias mínimas de seguridad, destinadas a prevenir accidentes o riesgo eléctrico para la vida humana y prevenir daños a la infraestructura. Están distancias deben ser respetadas tanto por la empresa como por los particulares", indicaron en el comunicado.