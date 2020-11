Cynthia no va más en la administración: Dau sobre "primera dama"

El Alcalde de Cartagena, William Dau, se pronunció luego de que la Corporación Universitaria de la Costa (IAFIC), expresara que Cynthia Pérez Amador quien ofició como primera dama del distrito, había falsificado el título en ese plantel educativo.

En un video a la opinión pública, el mandatario sostuvo que pese a reconocer la labor de la excontratista, "no va más con la administración de Salvemos Juntos a Cartagena", según él, porque debe ser coherente en sus decisiones.

"A mí el pueblo de Cartagena me eligió no por ser político, sino por ser un activista anticorrupción; por encima de todo está la transparencia, la probidad, la honestidad, y no puedo permitir que si Cynthia metió un certificado que la universidad que supuestamente lo expidió dice que es falso, no puede seguir", dijo Dau.

De esta manera, se pone fin a la polémica vinculación de Pérez Amador, quien en principio, había recibido un contrato de alta confianza con una remuneración por $77 millones por 11 meses. No obstante, las investigaciones penales y disciplinarias continuarán.