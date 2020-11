Fue amenazada concejal de Tibú en la zona del Catatumbo

El movimiento político Mais que tiene varios representantes elegidos por voto popular en la región del Catatumbo en Norte de Santander, ha denunciado que mediante mensajes intimidantes a través de WhatsApp ha sido amenazada una de sus líderes en el municipio de Tibú.

Se trata de la concejal de este municipio Larissa Lisbeth Jaimes Suarez, a quien le llegaron estos mensajes exigiéndole que en máximo 24 horas debía abandonar esta localidad o de lo contrario se convertiría en objetivo militar siendo firmado el escrito por un presunto miembro del ELN.

Larissa Lisbeth Jaimes Suárez le dijo a Caracol Radio que ella siempre ha trabajado con las comunidades y que no entiende que esté recibiendo estas intimidaciones. "Este problema ya lo tengo desde hace varios meses y no sé si es algo personal en dónde me dan 24 horas para irme, y que ya soy objetivo militar causando mi preocupación porque ya están atentando contra mi tranquilidad, y no tengo una estabilidad porque ya no sé ni qué hacer, se me han venido presentando amenazas en mi casa me han llegado algunos tipos que me dicen que no siga con las demandas y todo esto generó que lamentablemente tuviese que salir de mi tierra para esperar a ver qué pasa y tratar de buscar una solución donde pueda declarar y demostrar mi inocencia, las amenazas inicialmente llegaban de las FARC pero ahorita me escriben son mensajes supuestamente del ELN, y estoy preocupada porque ya son dos grupos, yo soy oposición acá en el municipio de Tibú en el consejo" dijo la munícipe.

En el mensaje la concejal responde que por favor le digan que ha hecho ella, pero tan solo se limitan a decirle que es una orden y debe acatarla. Jaimes Suárez ya ha hecho las respectivas denuncias y por ahora las autoridades están verificando la veracidad de estos mensajes.