VIDEO: Preocupación río abajo por vertimiento de Topocoro

Desde el día de ayer (16 de noviembre) Isagén socializa con los campesinos río abajo el plan de contingencia para el vertimiento controlado del embalse Topocoro, sin embargo, la preocupación invade a la comunidad campesina.

Son más de 30 las familias y 120 personas de veredas como La Playa, Río Sucio y Las Islas que han manifestado a Caracol Radio su temor de seguir perdiendo miles de hectáreas de cultivos y hasta sus viviendas que están muy cerca al río Sogamoso.

La amenaza es mayor tras la creciente súbita del afluente y ahora con la apertura de las compuertas de la hidroeléctrica que llegó a su cota máxima, 320 metros sobre el nivel del mar.

El representante legal de la Corporación Campesina del Área de Influencia del Embalse Topocoro, Cortopocoro, Víctor Manuel Dulcey, indicó que lo que hay es poco trabajo social con las víctimas de este proyecto y por eso "estamos preocupados. Este río está amenazando con llevarse más trozos de tierra y destruirlas. Eso es un diluvio lo que se viene. La Playa es el sector más afectado y nadie los ha ayudado ni siquiera con la afectación desde la construcción del embalse".

Por su parte, Samuel Buitrago, vocero de Asoperiso, Asociación de Pescadores del río Sogamoso, dijo que “¿afectaciones?, sí. Los sitios de pesca que tenemos, quedan llenos de agua y no se puede hacer faena. Para los que viven al lado del río, se les inundan sus cultivos porque las tierras no son tan altas”.

Son más de 500 campesinos y pescadores aguas abajo del embalse Topocoro que se han declarado en crisis no solo por la pérdida de cultivos producto de las lluvias, si no también por el estado de la vía Barrancabermeja porque no han podido sacar sus productos.

Pidieron tanto a Isagén como a la Ruta del Cacao gestionar propuestas de sostenibilidad económica a las comunidades afectadas "no solo con programas de cómo sembrar si no que se haga una verdadera compensación".