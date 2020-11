“No hay capacidad de atención”: denuncian doctores de clínica en Cartagena

Serias denuncias de presunta desorganización administrativa hicieron los doctores de la Clínica General del Caribe en Cartagena a través de los micrófonos de Caracol Radio, situación que se ha agudizado con el paro de anestesiólogos de la Maternidad Rafael Calvo.

De acuerdo con los profesionales de la salud, en la clínica Regional del Caribe se presentan problemas de pago a especialistas, médicos generales y prestadores. “Algunos tienen ocho meses de sueldo adeudados y otros un año completo. Muchas veces no hay condiciones para atender, sin embargo, la respuesta de los directivos sobre todo con las maternas, es que se tienen que aceptar todas sí o sí”, manifestó una doctora quien pidió reserva de su nombre por temor a represalias.

Los médicos argumentaron que también tienen convenientes de sobrecarga laboral y hacinamiento de pacientes. “En la mayoría de clínicas hay dos ginecólogos de turno y aquí es uno solo para todos los servicios. Además del hacinamiento que hay porque tienes nueve pacientes en trabajos de parto que están en sillas rimax porque no hay capacidad de atención”, expresó la doctora.

La situación se ha agravado con el paro adelantado por los anestesiólogos de la Maternidad Rafael Calvo, ya que todas las personas que van buscando atención a ese centro asistencial están siendo trasladadas a la Clínica General del Caribe.

“Si no trabaja el grupo de los anestesiólogos entonces los ginecólogos dicen que no puede aceptar pacientes. De hecho, a las mujeres las devuelven en la misma puerta y les dice váyanse para otra clínica. Todas les niegan atención y terminan en la Clínica General del Caribe, donde no tenemos capacidad”, sostuvo.