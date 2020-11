El drama en La Loma del Indio por las inundaciones

Bien les aplica el dicho: “si afuera llueve, adentro no escampa”, a los habitantes del sector Loma del Indio en Medellín, pues durante esta temporada de lluvias han resultado inundados por el desbordamiento de una quebrada.

Los vecinos de la zona afirman que fue la ruptura de un tubo lo que llevó a que, hace aproximadamente dos meses, la quebrada comenzara a desbordase y perder su cauce, provocando avenidas torrenciales.

Oscar Darío Chaparro, es quizá uno de los más afectados. El apartamento donde vive es con el primero que se encuentra el agua cuando se desborda, razón por la que él y su familia permanecen con el agua a los tobillos.

Las constantes inundaciones, además de ser una tragedia, ocasionaron el daño y la pérdida total de sus electrodomésticos.

“Yo no duermo, mantengo mojado, empantanado, no descanso, mi esposa se fue para donde mi suegra, llueve mucho más adentro que afuera. El apartamento huele feo. Mi única alternativa es irme con el dolor en mi alma, pero es muy difícil vivir acá con la cantidad de agua que ha caído, nadie del municipio ha venido, solo dijeron que eso no era por la quebrada y nadie me va a responder”, dijo don Oscar.

Para controlar el desbordamiento de la quebrada la alcaldía ya comenzó con los trabajos de intervención y en la zona hay maquinaria amarilla.