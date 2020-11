Dos hermanos desaparecieron en la represa el Guavio

Según los familiares de dos hermanos, de 15 y 20 años, ellos y una joven mujer ingresaron en un bote a la represa el Guavio en el departamento de Cundinamarca, allí la embarcación en la que iban se habría volcado haciendo que las tres personas cayeran al agua.

“Se fueron para allá y se montaron en una balsa, ellos no saben nadar e iban con una chica, dicen que la balsa se volteo y que la única que sabía nadar era ella y no se sabe a ciencia cierta si fue que se ahogaron, no se sabe nada porque no aparecen, el problema es que tiene más de 20 metros de profundidad y es muy oscuro, lo que pedimos es que no abandonen la búsqueda”. Explicó uno de los familiares de los jóvenes.

Las labores de socorro las han hecho miembros de la Defensa Civil y Bomberos de Cundinamarca, que aseguran que probablemente se van a suspender las labores de búsqueda por la dificultad para trabajar en el lugar, los familiares y amigos aún esperan que haya noticias de los dos jóvenes que tienen en vilo a toda una población.