Medidas en Barranquilla por visita del presidente Iván Duque

La Secretaría de Movilidad de Barranquilla informó que se tomaron algunas medidas viales por la visita del presidente Iván Duque Márquez este martes a la ciudad.

No habrá estacionamiento de vehículos en la Carrera 54 entre Calles 70 y 68 desde las 5:00 a.m hasta las 6:00 p.m y no se podrá realizar actividad física en el lugar a partir de las 00:00 hasta las 3:00 p.m.

Se prohíbe el estacionamiento y la actividad de cargue y descargue en el Gran Malecón del Río en sus vías internas y los accesos de las Calles 72, 78 y 80.

Se prohíbe la circulación de motocicletas con acompañantes hombre o mujer en el Gran Malecón del Río en sus vías internas y los accesos de las Calles 72,78 y 80 y en la Carrera 54 entre Calles 70 y 68. En el horario de 5:00 a.m hasta las 6:00 p.m

Solo se permitirá el ingreso de peatones y vehículos a partir de las 10:00 a.m hasta las 8:00 p.m para quienes acrediten reserva en el Caimán del Río.