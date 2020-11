Vecinos de Ipanema en Cartagena realizan plantón

Cansados de realizar solicitudes a la constructora Ingenal, los habitantes del condominio Ipanema en Cartagena, decidieron bloquear el acceso al proyecto.

Son varias quejas las que tienen los copropietarios de inmuebles, quienes hoy dicen estar decepcionados de invertir en un lugar donde no hay certeza de buenos manejos, ni una construcción de calidad.

Por ejemplo los manifestantes señalan que ha sido imposible recibir la administración del edificio; también se quejan por el poco personal de vigilancia y servicios generales, además que indican, tampoco se ha hecho entrega de la piscina.

"Ya se cumplió el tiempo para que nos entreguen el condominio; no lo han hecho, no tienen cuentas claras, nos están mamando gallo con la administración, no han hecho las cosas transparentes como nosotros hemos exigido", manifestó Paola Borraes, vocera de la actividad.

Por su parte, la constructora no se ha pronunciado sobre el tema, mientras tanto, la comunidad anunció que seguirá en asamblea permanente esperando soluciones.