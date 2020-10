En Cartagena buscan modernizar el alumbrado público en tres años

El alumbrado público es sin duda uno de los servicios más importantes para los ciudadanos. En Cartagena, este servicio ha sido prestado por más de 20 años por el actual concesionario bajo la modalidad del contrato de concesión, el cual está a escasos tres meses de llegar a su fin, luego de una segunda prórroga, ya que su plazo termina el 4 de enero de 2021, encontrándose en estos momentos en el proceso de reversión.

Bajo ese entendido y ante la necesidad de modernizar el sistema de alumbrado público, en 2019 el Distrito celebró un contrato interadministrativo con la Financiera de Desarrollo Territorial S.A (Findeter), en el cual se pactó que esta prestaría el servicio de asistencia técnica para el diagnóstico del sistema actual del alumbrado público, y además, se haría un análisis de alternativas, estructuración técnica, legal y financiera para el desarrollo del proyecto de modernización del alumbrado Público en el Distrito de Cartagena.

Los resultados de este estudio fueron recibidos por la administración distrital, y en estos Findeter planteó varias alternativas para la prestación y continuación del servicio de alumbrado público.

El estudio de mercado

En este orden de ideas, la administración inició un estudio de mercado con empresas del sector público que puedan prestar el servicio de una manera idónea, óptima y que brinden múltiples beneficios tanto a los usuarios como al Distrito, ejercicio que arrojó un análisis de tres propuestas presentadas por tres grandes empresas a nivel nacional, estas son: Empresas Públicas de Medellín E.S.P. -EPM-, Enel- Codensa S.A. E.S.P y Alumbrado Público de Barranquilla.

En este estudio de mercado se ha tenido en cuenta que las empresas cumplan los criterios de idoneidad, experiencia y reconocimiento a nivel nacional y presenten ofertas ajustadas a las especificaciones técnicas propuestas en el estudio realizado por Findeter.

Las empresas son idóneas

Las empresas que tienen dentro de su objeto social la prestación de servicios de la cadena de energía (comercialización, distribución, transmisión y generación) cuentan con la capacidad de desarrollar actividades del servicio de alumbrado público, toda vez que la Ley 1819 de 2016 y el Decreto 943 de 2018 señalan expresamente que este servicio es inherente al servicio público de energía eléctrica, es decir, las empresas que presten servicio de energía eléctrica perfectamente pueden brindar el de alumbrado público.

En efecto, las empresas con las que se ha adelantado el estudio de mercado operan el alumbrado público en varias zonas del país.

Beneficios para los ciudadanos

El proyecto de implementación y optimización del Alumbrado Público traerá grandes beneficios a la ciudadanía en materia de seguridad, cuidado del medioambiente, pero sobre todo en la eficiencia del servicio.

A diferencia de la actual concesión, este proyecto tiene un horizonte a 10 años que permitirá la recuperación de la inversión y una modernización en no más de 3 años, un ahorro de energía de un 33%, mayores excedentes para llegar a las zonas de la ciudad que no cuentan hoy con alumbrado público; los recursos quedarán en manos del Distrito y no de una concesión, y lo más importante, la tarifa al usuario no se aumentará.

La Secretaría General, se radicó en el Concejo Distrital el proyecto de acuerdo con el cual se solicitan facultades para que el señor Alcalde, William Dau Chamat, haga uso de vigencias futuras excepcionales para celebrar los contratos que permitirán garantizar este importante servicio.

Sin embargo, de no ser aprobado se tendrán que explorar alternativas de corto plazo que generarían mayores costos, y como se ha descrito, el Distrito de Cartagena no podrá prestar un servicio de alumbrado público como se tiene previsto en el proyecto, y con recursos para realizar las expansiones que la ciudad requiere y que la comunidad ha estado esperando desde hace varios años.