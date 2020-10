Profanan tumba en el cementerio de Soledad

Dos veces ha sido profanada la tumba del tío abuelo de José*, en el cementerio Central de Soledad, llamado el "cementerio viejo" entre los habitantes. Preocupado porque parte de los restos han sido robados, instauró una denuncia ante la Fiscalía.

En dialogo con Caracol Radio, el hombre relató que no conocen los motivos por el cual la tumba de su familiar fallecido hace dos años por causas naturales ha sido profanado en dos ocasiones: la primera en septiembre pasado y la más reciente el jueves 22 de octubre.

"Lo único cierto es que la vigilancia del cementerio no está realizando su trabajo porque encontramos la pared central de la tumba destruida. La primera vez que la profanaron dejaron la mitad de los restos a la vista y algunas partes fueron hurtadas, y esta vez ocurrió lo mismo", señaló.

Añade que el único acompañamiento que ha recibido por parte de la administración del campo santo es para autorizar nuevamente el cierre de la tumba. "Esta situación con mi familiar es repetitivo y esto no es casualidad. No creo en temas de brujería, eso no va por ahí"

Los familiares instan a la Policía a investigar quiénes están detrás de las profanaciones en el cementerio de Soledad.

*Nombre cambiado por petición de la víctima