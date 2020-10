Pequeñas y Medianas industrias preparan demandas en contra de las EPS

Se reviven las denuncias de la pequeña y mediana industria en contra de las EPS, por la inconformidad en la prestación de los servicios de salud, a lo que ahora se le suma la demora en la toma y entrega de resultados de las pruebas para Covid-19.

Los empresarios preparan demandas contra estas entidades, pues las quejas y reclamos se han incrementado con la pandemia, aseguran que están poniendo en riesgo la salud y la vida tanto de sus trabajadores, como de la comunidad en general.

"Estamos implementando de manera rigurosa los protocolos de bioseguridad, que establecen que si una persona informa que ha estado en contacto con un paciente covid o llega a presentar un mínimo de síntomas tiene que aislarse.

Pero la EPS no la atiende de manera inmediata, la manda a teléfonos y a PBX que no contestan de manera oportuna, les dicen que los va a llamar y no lo hacen, hay que esperar como dos semanas para hacerse la prueba" dijo Yitcy Becerra, directora ejecutiva de Acopi Valle.

Los microempresarios del Valle insisten en demandar a las EPS, para que en época de pandemia al menos garanticen un mejor servicio a los usuarios