En Villacarmelo están desesperados por el incremento de motocrosistas

Villacarmelo es otro de los corregimientos de Cali, que colapsa los fines de semana, no hay control de la cantidad de personas que llegan a divertirse de una u otra manera.

Sin embargo, lo que tiene más preocupados a los habitantes es la presencia de motocrosistas que ingresan a la zona del Parque Nacional Farallones, afectando la zona boscosa y los afluentes de agua, aunque ya han tenido reuniones con clubes de moteros, con la secretaría de Seguridad y Movilidad, la presencia de ellos persiste de manera descontrolada.

Liliana Fernandez, Edil del corregimiento, dice que estos jóvenes que suben en sus motos no tienen ningún control y los clubes de motos, dicen que no son ellos los que ingresan a lugares que no deben, "he hemos tomado videos en Los Andes, en La Leonera, y en Villacarmelo, dónde ingresan a las quebradas, y se ve en los videos que están tratando de montar las motos sobre las canales de las bocatomas y de las quebradas".

Aunque les han cerrado los senderos para que no ingresen, abren otros o simplemente desmontan lo que les impida el camino.

Otra de las quejas de la comunidad es que las vías las han tomado como pistas para hacer sus acrobacias y ya han dañado gran parte del pavimento y no es sólo con motos, también cuatrimotos.

Para los habitantes es dificil identificar quienes son los que llegan cada fin de semana en estos vehículos, ya que ninguna, o casi ninguna tiene placa, y es por ello que piden más presencia de guardas de tránsito y policía.

El pasado fin de semana, como hubo más presencia de tránsito, dice Liliana Fernandez, subieron muy pocos, pero los que sí hicieron estragos fueron los bañistas que dejaron basuras por todos lados y provocaron gran congestión por la estrechez de la vía.

El llamado que hacen desde Villacarmelo, es mayor presencia de la autoridad, tanto de policía como de tránsito y a la CVC para que investigue si es posible sancionar a los motocrosistas que invaden esta zona de los Farallones de Cali.