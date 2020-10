Nuevo caso de sicariato en María La Baja, Bolívar

No paran los hechos violentos en jurisdicción del municipio de María La Baja, Bolívar. En esta ocasión desconocidos ultimaron a un hombre que residía en el corregimiento de San Pablo.

Cuentan testigos que Leonidas Contreras Teherán de 25 años, se despidió de sus familiares con la excusa de hacer un mandado, pero no regresó. Camino a su vivienda, sicarios lo interceptaron y abrieron fuego contra él, generando certeras heridas que lo llevaron al deceso.

Caracol Radio conoció que el hoy difunto no tenía amenazas, por lo que sus familiares no se explican la razón de este atentado. Según las autoridades, aún no es clara la hipótesis del crimen, sin embargo, no descartan una posible retaliación como habría ocurrido en el primer homicidio donde murió un sujeto conocido con el alias de ‘Yimmy Suerte’.