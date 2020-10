Hombre quemó vivienda luego de que su mujer le pidiera que se separaran

Alirio Quintero Herrera, quien tenía nueve años viviendo con su esposa, Esmeralda Ramírez, llegó a su casa en estado de embriaguez en Sabana de Torres, a pender fuego, luego de que su esposa le manifestara que ya no quería seguir con el.

Al principio, el agresor comenzó a romper todos los enceres que habían en la vivienda y luego incineró todo.

Los vecinos del sector intentaron mermar la conflagración a punta de baldes con agua y mientras esto sucedía el agresor gritaba que, esperaba que se quemara todo su hogar, según cuentan los allegados.

Esmeralda Ramírez contó en medio de lágrimas que no había hecho nada malo, solo pedirle que se separaran.

"Yo no le contesté, todo ardido por no contestar sus llamadas, me estaba buscando por todos lados, me decían que me estaba buscando para picarme, para matar, que de él no me iba a burlar, no entiendo, si lo único que yo no quiero es estar con el", agregó.

La mujer que lo perdió todo denunció que su marido siempre llegaba a la casa borracho a amenazarla y golpearla y ella no oficializaba la denuncia con las autoridades por temor.