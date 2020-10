Rodolfo Hernández expulsó a concejal de la Liga y notificó a los demás

En las elecciones de octubre de 2019, para concejo de Bucaramanga, la Liga de Gobernantes Anticorrupción fue el movimiento "revelación". La lista avalada por el exalcalde Rodolfo Hernández Suárez obtuvo 37.982. Ese resplado dio para que cuatro de los concejales Antonio Vicente Sanabria Cancino, Silvia Viviana Moreno Rueda, Marina de Jesús Arévalo Durán y Luisa Fernanda Ballesteros Canizares lograran la credencial.

Un año después de la alegría por los resultados, la bancada de la Liga en el concejo de Bucaramanga pasa por una crisis. El exmandatario expulsó del movimiento a Marina Arévalo y notificó a los demás sobre otras decisiones de tal naturaleza.

"Les informo que uno de los concejales ha traicionado el mandato ciudadano. Por esto, la concejal Maria Arévalo Durán, hoy la notifico que así yo no pueda sustraerle la credencial, no se la pueda quitar legalmente, sí puedo expulsarla de esta casa de los ciudadanos y de la democracia. No la queremos aquí diciéndole más mentiras a los electores", exclamó el exalcalde.

También aseguró que podrían ocurrir otras decisiones de este tipo con más representantes de la Liga. "Y escuchen demás concejales, quedan advertidos ustedes también. La Liga de Gobernantes se debe unicamente al mandato de los ciudadanos".

Frente a la expulsión de Marina Arévalo, el exalcalde dijo que "convirtió la unidad legislativa que tienen un presupuesto de $100 millones al año, metiendo gente que tiene que ver con su corazón y no con el rendimiento de la responsabilidad".