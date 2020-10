Este domingo realizarán el examen a los aspirantes de contralor y personero

A pesar de la solicitud de los Ministerios de Salud y del Interior de posponer hasta que termine la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional después del 30 de noviembre, el examen para saber quién será el nuevo personero y contralor de Bogotá se realizará hoy 4 de octubre.



La intervención de la Procuraduría pedida por el presidente del concejo Carlos Fernando Galán indica que "el artículo 14 del Decreto 491 de 2020 se ordenó suspender todos los procesos de selección de servidores públicos. Sin embargo, diferentes autoridades administrativas, han explicado que dicha norma no aplica a los procesos de elección del Personero, además un pronunciamiento judicial, explica que la elección del Personero(a) y Contralor(a) de Bogotá no se enmarca en ninguno de los regímenes de carrera administrativa y no quedó cobijado por la referida normatividad”.

Así entonces, la prueba que espera tener alrededor de 600 participantes se realizará en las instalaciones de la Universidad Nacional con todos los protocolos de bioseguridad.