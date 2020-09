Juez ordena domiciliaria para vinculados en desfalco a Colpensiones

En la tarde de este lunes 28 de septiembre se adelantó la última de las audiencias preliminares contra los imputados en el caso de defraudación a Colpensiones y la mayoría de los 20 procesados se allanaron a los cargos.

Así las cosas, el juez decidió cobijar a algunos con detención domiciliaria y a otros les dio medida no privativa de la libertad.

Entre los que se allanaron a los cargos están Filomena Camargo, secretaria de la firma pensional, quien permanecerá en su residencia mientras llega el juicio por el presunto detrimento de más de 22 mil millones de pesos.

De igual manera el abogado Russbel Martínez, exdirector de la cárcel El Bosque, también aceptó los cargos y permanecerá detenido en su domicilio.

Uno de los que no se allanó a los cargos fue William Gerónimo Saltarín, sustanciador del Juzgado 14 Laboral, no obstante, el juez decidió cobijarlo con medida no privativa de la libertad.

Pese a la aceptación de los delitos imputados por parte de la mayoría de los procesados, el juez consideró que estos no representan un peligro para la sociedad o para el curso de la investigación y por alguno esperarán el juicio en casa y otros en libertad.

Hay que recordar que los capturados fueron imputados por los delitos de prevaricato por acción y omisión, falsedad en documento público, peculado por apropiación, concierto para delinquir, cohecho, concusión, abuso abusivo a un sistema informático, infidelidad de los deberes profesionales y fraude procesal.