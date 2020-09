Con una velatón Jamundí rechazó crimen contra Juliana Giraldo

Profundo pesar hay en Miranda, cauca, donde murió a manos de un grupo de militares, la mujer trans Juliana Giraldo, pero especialmente en Jamundí, de donde era oriunda Juliana y la mejor demostración la dieron sus familiares, amigos y líderes de la comunidad LGTBI con una velatón en el parque principal.

Juliana es recordada por sus amistades como una mujer luchadora que buscaba garnarse el respeto de la comunidad, Andrea Restrepo líder LGTBI en Jamundí, dijo que se reunieron varios sectores, en especial las mujeres trans del municipio, repudiando de manera contundente lo que sucedió con Juliana Giraldo, "un crimen que no va a ser resuelto, un crimen que involucra muchísimas aristas y lo que necesitamos es que a Juliana se le haga justicia, no queremos más miujeres muertas, no queremos más mujeres trans que estén asesinadas por este Estado".

El llamado final es a las autoridades nacionales, locales e institucionales como feministas, de derechos humanos, es a que el crimen no quede en la impunidad, que no sea un crimen sistemático y que sea a la vez un llamado a la restructuración del Ejército, puntualizó Andrea Restrepo.

Por su parte el alcalde de Jamundí Felipe Ramírez, le dijo a Caracol Radio, que está solicitando con la Cancillería un vuelo humanitario para la madre y el hermano de Juliana que se encuentran en España y así puedan despedirla.

En próximos días el alcalde de Jamundí tendrá un encuentro con el presidente Iván Duque, con quien tratará varios temas económicos y de salud, pero también mencionó el alcalde que le hará el llamado para que este hecho no quede en la impunidad.