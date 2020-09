El pico y placa en Medellín podría reactivarse en octubre

Al ser consultado el alcalde de Medellín Daniel Quintero sobre cuándo volvería la medida del pico y placa en la capital antioqueña, el mandatario explicó que se está pendiente de una reunión con el director del Área Metropolitana en la que analizarán la situación con motivo de la reactivación de casi todos los sectores en la ciudad y el Valle de Aburrá.

El alcalde Quintero aseguró que existe la posibilidad de que esa restricción de movilidad regrese para los meses de octubre y noviembre, pero solo con fines ambientales y agregó que aún faltan los colegios y las universidades por reactivar labores y eso implica que no estén circulando todos los vehículos que normalmente lo hacían antes de la pandemia.

“Hoy todavía no se justifica porque hoy todavía estamos por debajo un 10 o un 20 % de los carros que teníamos antes de la pandemia con pico y placa, es decir, hoy sin pico y placa tenemos menos carros circulando, porque no tenemos las universidades y porque aún no tenemos los colegios”, recalcó el alcalde.

Es de recordar que el pico placa está suspendido desde el mes de marzo y apenas el primero de septiembre, cuando más de 70% de la ciudad se reactivó comenzaron a verse nuevamente los problemas de movilidad en algunas zonas de alto flujo vehicular, por lo que algunos conductores ya piden que se implemente nuevamente la medida.