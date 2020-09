"Cárdenas está reencauchando ladrones": Rodolfo Hernández

El exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez acusó al actual mandatario de la ciudad, Juan Carlos Cárdenas Rey de haber caído en algunas prácticas que prometió atacar durante la campaña; aseguró que por eso, interpuso un derecho de petición ante la Registraduría Nacional del Estado Civil para precisar datos que puedan servir como punto de partida para un proceso de revocatoria del mandato.

Hernández Suárez afirmó que su sucesor se encerró en el despacho y no atiende a la comunidad. "Se encerró en una caja fuerte. Puso siete candados. Nadie puede entrar al quinto piso. Eso es lo que me dicen. Lo que venía se dejó de hacer. Todos esos aúlicos que tiene al lado, no les pare bolas", afirmó.

Pero además le reclamó porque en su concepto ha sido inoperante con la continuidad de algunas obras que dejó proyectadas la anterior administración. "Dejamos 50 en curso y la plata en los bancos, algo parecido a $100 mil millones. Entonces, la gente se sorprende porque a hoy 7 de septiembre no han terminado lo del año pasado", aseguró. "No ha sacado otras licitaciones que quedaron listas. ¿Cuál es la excusa? Que la pandemia, mentiras", agregó.

"Tengo entendido que hicieron un apoyo al Isabu, creo que por $2900 millones para la compra de respiradores. Gente de la misma alcaldía me dice que tienen más de $800 millones de sobreprecio alertó Hernández Suárez.

"Se está nombrando gente de politiqueros y de concejales. Semejante pela que nos dimos, de por Dios no, otra vez reencauchar ladrones y me dicen que en Tránsito están trayendo gente de Bogotá, abogados que trabajaron en la Previsora; la secretaria de Hacienda, Saharay Rojas es de Neiva. Reveló que en Tránsito nombraron a una abogada llamada Evelyn Vanessa Montes Tamar, de Chinú, Córdoba. "Cómo van a hacer eso, aquí hay gente buena, sobra la gente buena, es un insulto a los bumangueses. Al menos eso no fue lo que votó la gente", manifestó.

"Yo no es que esté diciendo que lo revoquen o que no hagan; es que el está pidiendo la revocatoria no soy yo, son ellos. A mi me pidieron los datos necesarios para empezar a estudiar eso y yo hice un derecho de petición que le pasé a la Registraduría", aseveró.