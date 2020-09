Operadores del MIO insisten a Metrocali poner en operación toda la flota

Los operadores están reiterando el llamado que hicieron a Metrocali el pasado lunes, debido a que la demanda de pasajeros aumenta, y ellos siguen trabajando con la misma cantidad de buses, según explica Enrique Wolff, Gerente de Git Masivo, ellos cuentan con 310 buses de los cuales metrocali solo programa 200.

"En estos tres días ha habido un repunte en el número de pasajeros, nosotros como lo manifestamos desde el día lunes le hemos solicitado a metrocali el aumento o por lo menos la normalidad en las rutas y el número de buses en operación como todos sabemos a principios de agosto disminuyó en un 35% y el número de buses bajo en casi 250.

Estamos pidiendo entonces que volviéramos a esa anormalidad para poder atender a la gente lo que hemos visto es que solamente se incrementó en un 5% tanto el número de buses como de servicio para estos días y creo que no ha sido suficiente para atender a una creciente demanda de movilidad de usuarios que se ha dado"

Sostiene Enrique wolff que metrocali actualmente opera entre 550 y 600 en las horas pico, lo cual no es suficiente. "Nosotros tenemos 310 buses y solamente Metrocali nos está programando 200, entonces ahí tenemos 110 buses, o por lo menos 100 y que estarían disponibles para prestar el servicio"

Al parecer Metrocali no programa más buses, porque no cuenta con presupuesto para la operación, sostiene el gerente de Git Masivo, "lo que entiendo es que el municipio no tiene los recursos para poder pagar la operación Pero todos sabemos que hay un crédito que el gobierno nacional le brindo al municipio y la idea es que metrocali gestione ese crédito para que podamos cubrir la operación de aquí a diciembre".

Recordemos que a raíz del COVID se disminuyeron los pasajeros de 450,000 a 175,000 en el sistema de transporte masivo de Cali, pero al reactivar la economia de la ciudad la demanda crece, así apoyó la solicitud el representante a la camara Christian garces:

"para la reactivación económica Tenemos que tener el mío funcionando a toda marcha la alcaldía no puede seguir suspendiendo rutas y disminuyendo las frecuencias tenemos que garantizar el mejor servicio para que los caleños recuperen los ingresos en empleo y la calidad de vida que teníamos antes de la pandemia"

El congresista insistió en que la alcaldía debe invertir recursos extraordinarios al sistema de transporte masivo generar alianzas con el gobierno nacional y con entidades privadas para mejorar el servicio.