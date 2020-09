VIDEO: "Ni un idiota entrega plata a la Cdmb": Rodolfo Hernández

El exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez criticó la decisión de la administración de su sucesor Juan Carlos Cárdenas Rey de girar más de $46 mil millones de la sobretesa ambiental a la Corporación de Defensa de la Meseta, Cdmb.

"Es un misterio por qué lo hacen; ni el más idiota lo haría", expresó escandalizado el exmandatario en su tradicional programa de inicio de semana, a través de Facebook live.

Hernández Suárez dijo que en su momento recibió presiones para girar los recursos a la corporación. "A mi también me metieron ese cuento y el procurador me mandó cartas, tiene que entregar, le dije no entrego, que lo sanciono, sancióneme", aseguró.

El pronunciamiento del exalcalde ocurre luego que la administración local anunciara la entrega del dinero a la Cdmb. Según Saharay Rojas, secretaria de Hacienda de Bucaramanga el hecho obedeció a una mesa de trabajo con organismos de control. "El municipio estaba corriendo un riesgo jurídico", afirmó.

"Están de baile, de fiestas (la Cdmb) porque el alcalde les entregó más de $46 mil millones", aseveró Hernández. "Es una idiotez tenerle miedo a unos funcionarios. Por qué no esperaron el fallo del Consejo de Estado", preguntó. Recordó además que el organismo ambiental tiene parado el proyecto del parque en los cerros orientales.