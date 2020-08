Este domingo vuelve la ciclovía, abren parques y sendero a Monserrate

Después de cinco meses de estar en cuarentena obligatoria llega la reapertura de parques y Ciclovía en Bogotá. Esta activación se realiza dentro de la Nueva Realidad comunicada por la alcaldesa Claudia López y que, establece, volver a vivir la ciudad de manera deportiva y recreativa.

La primera ciclovía dominical se llevará a cabo este domingo 30 de agosto desde las 7:00 de la mañana y hasta las 2:00 de la tarde.

Serán en total 65 parques del sistema distrital (zonales, metropolitanos y el regional, La Florida) que estarán en funcionamiento, en 19 localidades de la ciudad:

Usaquén (4), Suba (4), Fontibón (3), Engativá (4), Bosa (5), Kennedy (6), Usme (4), Ciudad Bolívar (9), Tunjuelito (2), Antonio Nariño (2), Rafael Uribe (3), Chapinero (2), Santa Fe (3), San Cristóbal (5), La Candelaria (1), Barrios Unidos (1), Teusaquillo (2), Mártires (2) y Puente Aranda (3).

Para el control de los visitantes se habilitará una puerta de ingreso y una de salida, exceptuando los parques metropolitanos Simón Bolívar y El Tunal, que contarán con dos.

El aforo será del 35% y cada escenario contará con dispensadores de gel, el servicio de los baños públicos será controlado por personal de aseo y mantenimiento, sólo ingresará una persona a la vez.

Se habilitan los espacios abiertos, zonas verdes y senderos peatonales. Para evitar el riesgo de contagio y propagación del COVID-19, no se permitirá canchas ni espacios deportivos.

Ante aglomeraciones el personal de vigilancia solicitará el retiro de los asistentes. Para los dos pilotos, el uso del tapabocas y el distanciamiento social serán obligatorios.

Es importante recordar que no se permitirá el ingreso de personas con síntomas asociados a enfermedades respiratorias. Dentro de los parques no se dará apertura a los módulos de comidas ni se podrán vender alimentos.

Quienes lleven mascotas deberán hacerlo con correa, no dejarlas sueltas y deberán recoger las necesidades de los animales de compañía.

El camino para subir a Monserrate estará habilitado a partir de este domingo 30 de agosto, pero no se realizará misa, en medio de la ‘Nueva realidad’ que anunció la alcaldesa Claudia López.

“La iglesia de Monserrate estará cerrada y el funicular y el teleférico, por lo que solamente podremos ascender y volver a bajar por el sendero. Esto bajo un aforo del 35% y que será controlado por el IDRD, a través de una inscripción que se hace en la página del Instituto de Recreación y Deporte”, manifestó Javier Suárez, subdirector técnico de parques del IDRD.

Explicó que no se podrá ingresar alimentos ni se podrá vender en el camino, por motivos de salud. Además, el uso de tapabocas es obligatorio, no se permitirá el ingreso a quien no lo porte y se deberá mantener la distancia social.