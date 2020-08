Copetrán a la espera de que le aprueben pruebas pilotos en todo el país

Este es otro de los gremios que está afectado por la pandemia, Copetrán está solo trasladando a pasajeros que estén bajo las 43 excepciones del Gobierno nacional y estos recorridos se hacen muy esporádicamente.

Orlando Martínez, subgerente de Copetrán, dijo que ya radicaron varias cartas a los alcaldes para que puedan activarse en varias regiones del país.

Destacó que hay una disminución del 95 % de ingresos y pasajeros, es decir , que solo están trabajando con casi el 10% de ganancia.

Aún no hay luz verde para que el transporte intermunicipal se active en la región, piden que los permitan prestar el servicio con el 50% de ocupación, ya que la informalidad sí lo está haciendo y este gremio, lo haría con todos los protocolos.