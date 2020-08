Alcalde de Briceño ordenó cortar la energía de la Estación de Policía

Un bochornoso incidente ocurrió en el municipio de Briceño en el norte de Antioquia, allí el alcalde de esta población Wilmar Moreno Monsalve sostuvo una discusión bastante acalorada con el comandante (E) de la Estación de Policía, todo porque el uniformado ordenó el cierre de varios establecimiento de venta de licor.

Este hecho policial molestó al mandatario local quien argumentó que había emitido un decreto que regulaba la orden presidencial de restringir la apertura de locales comerciales de venta de licor, aseguró que lo había hecho como medida de reactivación gradual de la actividad comercial. Lo que según el mandatario fue incumplido por el comandante de policía, lo que llevó a una discusión bastante acalorada en la que también terció el secretario de gobierno municipal. El uniformado defendía su posición indicando que es el ministerio del interior el único en autorizar esas reaperturas y el alcalde argumentaba ser la primera autoridad del pueblo.

“Y sin consentimiento, por fuera de la ley sino también de la institución policial que debería representar con altura y a título personal, a capricho personal, dijo no reconozco el decreto de Briceño Movilizando Ideas, y ordenó un cierre de establecimientos”, dijo el alcalde en uno de los videos que circula en las redes sociales en el que quedó grabado el incidente.

En medio de la discusión de argumentos y citas de los diferentes decretos llegó un hombre a cortar la energía de la estación de policía, lo que molestó mucho más al jefe de la guarnición, que de inmediato calificó el acto como caprichoso e inmaduro de parte del alcalde por ordenar suspender el servicio de un lugar donde permanecen 26 uniformados y un detenido.

“Usted debe saber que para cortar la energía debe haber pasado mínimo dos meses de no pago. Eso sí es capricho es inmadurez de parte de la alcaldía municipal, me extraña señor abogado, me extraña señor alcalde, me extraña que se ponga con esas aptitudes tan displicente, tan prepotentes, tan arrogantes”, respondió el comandante ((E) de la Estación.

En la grabación también se observa cuando el uniformado explica que la persona que está cortando la energía no trabaja para EPM y tampoco cuenta con documentos que sustenten dicha práctica.

¡Qué tal esto! El alcalde de Briceño, Antioquia, Wilmar Moreno Monsalve, desafiando a la @PoliciaColombia a quienes luego les suspendió el servicio de energía. La @PGN_COL debe suspender a este atarván que funge como alcalde. pic.twitter.com/NsUf5mn8GG — Sergio Mesa (@sermeca) August 16, 2020

En las últimas horas, el alcalde de esa población Wilmar Moreno Monsalve escribió en la página de Facebook de la alcaldía “Se normalizan relaciones entre el Alcalde de Briceño y la Policía Nacional.

Luego de una reunión muy cordial entre el alcalde #WilmarMoreno y el Coronel #EverGómez, Subcomandante del Comando de Antioquia, se logró resolver el impase generado en días anteriores y normalizar las relaciones entre ambas instituciones”.