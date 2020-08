Denuncian amenazas en contra de alcaldesa de California

La persecución, presión y agresiones hacia la alcaldesa de California, Yenny Gamboa, pareciera que no pararan desde que manifestó que se une a la protección del páramo de Santurbán y que no está de acuerdo a que en zonas aledañas al ecosistema se haga la gran minería.

Esta situación divisora ha generado que la mandataria tenga miedo y actualmente sufra por todas las presiones que se han generado alrededor de este pronunciamiento en defensa del agua de los santandereanos

"Es un costernimiento político, temo por mi seguridad, por mi familia, uno no sabe los alcances, empiezan por redes sociales, me culpan, me tildan de traicionera, que estoy vendiendo el municipio a los ambientalistas, ponen a la comunidad en contra, que fueron engañados en campaña".

A estas presiones, se une una protesta que se hizo en días pasados por la captura de 11 mineros artesanales por realizar esta labor de manera ilegal.