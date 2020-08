"Hay que atacar los focos. No cerrar todo el comercio": Cormoda

El gremio de la confección de Ibagué agrupado en CORMODA mostró su desacuerdo con las medidas implementadas por la Alcaldía en el sentido de prolongar las medidas de toque de queda a lo largo de los fines de semana y el repentino cambio de la modalidad 5X2 al 4X3, que indica que serán cuatro días de productividad por tres de confinamiento general.

El director de este gremio, Julio Mendoza, señaló que ante el incremento en los casos de contagio no se debe afectar todo el comercio de la ciudad, sino atacar los focos de contagio y sugieren un plan de confinamiento sectorizado, además ejercer mayores de medidas de control al comercio informal y algunos lugares residenciales donde se han detectado celebraciones familiares.

"El incremento del toque de queda del puente festivo que pasó y el próximo deja a los empresarios de esta industria textil - confección con sus locales cerrados; nos afecta notoriamente, generando un golpe muy fuerte en las ventas y nos deja afectados especialmente el día sábado, que es un día trascendental para el comercio", dijo Mendoza.

"Pedimos al alcalde Andrés Hurtado rectificar y volverse a reunir con los gremios para que podamos hacer un buen análisis de la situación y buscar alternativas. En forma sorpresiva se cambió el tiempo y la modalidad de confinamiento. No es la medida correcta porque está cerrando nuestros puntos de venta, los cuales si están cerrados pues no habrá industria manufacturera porque no tendría cómo comercializar su producción", sostuvo el dirigente gremial del sector moda.