Alcalde de Chitagá vuelve a advertir amenazas en su contra

El alcalde del municipio de Chitagá Jorge Rojas volvió a denunciar que teme por su vida al recibir nuevas amenazas contra su integridad.

En diálogo con Caracol Radio el funcionario señaló que “estoy protegido con la bendición de Dios en mi condición de sacerdote, pero esto no ha parado el nivel de riesgo siempre ha existido”.

“Hoy son ataques cibernéticos, me envían mensajes, me intimidan y así sucesivamente ha ocurrido esto desde el año anterior. No sé de dónde provienen estos hechos que ya las autoridades se encuentran investigando”.

Precisó que la Unidad Nacional de Protección alertó sobre el nivel de riesgo extraordinario y ya las autoridades judiciales han venido adelantando las investigaciones pertinentes.

Indicó que “se me han suministrado elementos y orientaciones como un vehículo blindado, y un manual de autoprotección, pero para quienes estamos en esta labor es lamentable que esto ocurra, seguiré trabajando por el bienestar, desarrollo y progreso de mi gente”.