Desempleo preocupa a la CGT

Cúcuta ocupó el puesto número cinco en la escala nacional de ciudades con mayor tasa de desempleo, con un 33,4%, más de 15 punto por encima de cifra del año 2019.

Estos datos preocupan a la Confederación General del Trabajo (CGT) en el departamento de Norte de Santander quienes atribuyen esta estadística con varios factores, entre ellos, la pandemia.

También los despidos masivos de algunas empresas que no encontraron el apoyo del Gobierno Nacional y se vieron obligados a cerrar sus puertas.

José Luis Monga, Secretario General de la CGT dijo a Caracol Radio que “es preocupante lo que está ocurriendo, los sectores productivos en Norte de Santander y Cúcuta no han recibido ayudas. En el sector comercio hay muchos que se han quebrado y han empezado a sacar a persona”, explicó.

De igual forma dijo que “si no le prestamos atención a esta situación podemos enfrentarnos a un eventual problema de hambre en la ciudad. Y los gobiernos no están preparados para esto y no van a ser capaces de asumir estas problemáticas sociales”.

Por otra parte dijo que “la falta de voluntad política es lo que nos ha limitado para avanzar en el desarrollo de la pandemia”.

Lo más preocupante para la CGT es que estas empresas representan en 40% de la economía en esta zona del país. Hoy estos dirigentes solicitan al Gobierno Nacional un auxilio que les permita reponerse y promover la estabilidad de empleos o la vinculación laboral.