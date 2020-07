Operativo para recuperar el espacio público de la Calle 23 entre la 50 y 56

Durante la mañana del 30 de julio, la administración municipal adelantó un operativo de recuperación del espacio público de la calle 23 entre las carreras 50 y 53. Este sitio estaba siendo invadido por una chatarrería que ubicaba su mercancía en ambos andenes y ya ocupaba uno de los carriles de la vía.

"Las denuncias ciudadanas han sido muchas, se le ha pedido al propietario del negocio que funciona en este lugar, que libere el espacio, pero él ha hecho caso omiso, por lo cual hoy realizamos el procedimiento", explicó Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de Cali.

Así avanza el operativo de la Calle 23 entre Carreras 50 y 53 para la recuperación del espacio publico



— Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) July 30, 2020

El funcionario agregó que este hombre se opuso a la intervención, alegando derechos que no tiene. Además, el lote donde está ubicada la chatarrería no es de su propiedad y no cuenta con ningún permiso para ejercer esta actividad, por lo que se iniciarán las investigaciones pertinentes.