Habitantes del Caney siguen pidiendo más seguridad

La situación de seguridad en el barrio El Caney sigue siendo delicada y los habitantes denuncian un incremento de la delincuencia.

En las últimas horas en la carrera 83 con 42, frente de la panadería Barcelo, la señora Olga se dirigía con su hija y su nieto hacia su casa, luego de hacer el mercado, en ese momento se les acerca un hombre en moto y con su casco puesto y trató de robar a la joven, él la agrede y hace varios disparos. En medio de la angustia, la señora Olga denuncia que el ladron trató de huir y cuando estaba montándose a la moto, al parecer los habitantes que vieron el hecho, se fueron contra el ladron y le prendieron fuego a la moto.

Doña Olga manifestó estar nerviosa porque no sabe quién le quemó la moto y seguro el delincuente sabe ella donde vive.

Este es el reflejo de lo que se vive constantemente en el sector. Así lo da a conocer Edward Córdoba, Lider de la urbanización Caney "el incremento de homicidios, incluso ya se han dado hasta secuestros, no damos más, somos la comuna con más robos de autos en toda la ciudad y la gente ya no sabe qué hacer, la policía no da abasto".

Lo más delicado de la situación es la denuncia de grupos que piensan armarse contra el flagelo de la inseguridad y la fuerza que están tomando Las fronteras invisibles en el sector.