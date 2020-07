Territorial de Salud pide no automedicarse para tratar el Coronavirus

La Dirección Territorial de Salud de Caldas hace un llamado a la ciudadanía para que evite automedicarse ya que esta es una práctica que pone en serio riesgo la salud de las personas, debido a que se ha evidenciado un incremento notable en los últimos meses en el territorio nacional.

Lea también: Comité Intergremial de Caldas apoya el aplazamiento del día sin IVA

Gilberto Jiménez Jaramillo, químico farmacéutico y director técnico de Gestión de Medicamentos y Fondo Rotatorio de Estupefacientes de la entidad, indicó que antes de aprobarse el uso de algún fármaco para combatir el Coronavirus este debe pasar una serie de pruebas, que en algunos casos supera grupos de hasta 10.000 pacientes en los ensayos clínicos.

En el caso de la Ivermectina, de la que tanto se habla en los últimos días a raíz del uso que le están dando en Cali para tratar a personas con COVID-19, afirmó que se debe tener mucho cuidado a la hora de tomarla porque su utilización es para combatir unos parásitos que transmiten las moscas, pero no hay estudios que demuestren su efectividad en estos casos ya que el coronavirus tiene una estructura totalmente diferente.

Lea también: Hombre positivo para COVID-19 huyó de la Clínica Versalles en Manizales

Sobre este particular se pronunció también el director de la Territorial Carlos Iván Heredia, quien invitó a la comunidad a no consumir medicamentos sin la respectiva prescripción médica, y recordó que en Caldas se atienden únicamente las orientaciones que imparte el Ministerio de Salud, por lo cual no se empleará ningún fármaco relacionado con la Ivermectina hasta que no existan soportes científicos que demuestren su utilidad.

Síganos en Facebook Live e Instagram como @MagdaJimenaRíos, en Twitter @CaracolCaldas y escuche la más completa información en los 1180 AM de Caracol Radio