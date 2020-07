VIDEO: Personal médico víctima de amenazas en Curití

Curití prende las alarmas no solo por el rápido incremento de casos de coronavirus, en un solo día se detectaron cuatro nuevos contagiados, ahora su único centro asistencial enfrenta amenazas contra su personal médico.

La gerente del Hospital Integrado San Roque, Claudia Jhoana Alonso manifestó que en esta pandemia quienes llegan a pedir atención deben pasar por protocolos de bioseguridad, más aquellos que presentan síntomas asociados con COIVD 19, sin embargo, pacientes que llegan a las instalaciones, atacan y amenazan al personal acusándolos de ser los que transmiten el virus.

Las denuncias frente a estas amenazas serán presentadas a la Fiscalía.

Curtí ya tiene 5 casos positivos de coronavirus y según lo advirtió la gerente la situación es preocupante no solo por la intolerancia si no porque la gente no está acatando las medidas de bioseguridad. Están saliendo a las calles sin tapabocas, lo que aumentaría el riesgo de propagación del virus.