Se investiga desaparición de un soldado en el sur del Tolima

El soldado profesional, Jeison Pérez Marín desapareció en el sur del departamento del Tolima, donde por ahora sus compañeros y superiores no saben de su paradero.

Caracol Radio dialogó con Berenice Marín, progenitora del militar, quien está en su casa en Valledupar, donde implora para que su muchacho aparezca.

“Me han dicho que lo están buscado y ya se cumplen 10 días sin saber de mi hijo”, contó Marín.

En medio de su tristeza, Marín, dijo: “Le marqué el domingo (5 de julio) a las 8 de la mañana, no me contestó y a las 11 nuevamente y no hubo respuesta”, afirmó.

Preocupada, llamó a la novia que tiene su hijo en Ataco y esta le manifestó que también lo estaba buscando.

Por su parte, Andrea Mayorquín, directora de gestión del riesgo del Tolima, dio a conocer que están en la búsqueda junto a los organismos de socorro y la Policía.

De momento, el Ejército no han entregado una versión frente al tema del militar.