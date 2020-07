Complejo panorama de los hoteleros en Tolima

Una crítica situación financiera atraviesa el sector hotelero en el Tolima, que desde hace cuatro meses cerraron sus establecimientos como consecuencia de la emergencia sanitaria del COVID-19.

La directora de Cotelco capítulo Tolima y Alto Magdalena Zulma Barrios, indicó que las cifras de ocupación no superan el 1,5%, los propietarios de los establecimientos no cuentan con recursos para su sostenimiento, tampoco para pagar las nóminas de empleados y muchos no han podido acceder a los subsidios para poder pagar a sus trabajadores.

Esperan que rápidamente se puedan dar unos planes piloto para que el sector turístico se pueda reactivar bajo estrictos protocolos de seguridad y evitar la propagación de los casos de coronavirus, pero buscar un salvavidas para ese importante sector económico.