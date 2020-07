En plena vía pública la policía atendió un parto en Medellín

En el barrio Andalucía, una mujer de 21 años de edad, acompañada de su pareja sentimental presentaba dolores de parto y tratando de llegar a un centro asistencial tuvo que ser atendida por la Patrullera Karol Barrios adscrita a la estación de Policía Santa Cruz

En plena vía pública la policía asistió el parto y posteriormente por medidas de seguridad solicitaron una ambulancia para trasladarlos a un centro asistencial, donde recibieron ayuda médica.

“No alcanzamos a llegar, me dieron los dolores más fuertes, ahí fue cuando el niño empezó a salir, de hecho mi pareja metió las manos y lo alcanzo a coger pero siempre el bebé se pegó con el piso, ahí fue que encontramos a la patrulla que nos ayudó, si no es por ellos yo no estuviera con mi niño” afirmó la madre del recién nacido

El niño aún se encuentra hospitalizado y su madre fue dada de alta, esta familia conformada por los padres y dos hijos más y que reside en la misma zona donde ocurrieron los hechos, será ayudada por los hombres y mujeres de la estación de Policía Santa Cruz de Medellín, debido a sus condiciones económicas.