Revelan nombre de presunto abusador de hija de exsenador

El pasado 6 de julio, Viviana Vargas Vives, hija del fallecido exsenador, Jaime Vargas Suárez, dio a conocer en una emotiva publicación en su cuenta de Facebook que hace más de 25 años fue abusada sexualmente por un amigo de la familia, cuando tenía tan solo 6 años de edad.

"Llevo años soñando con este momento. Mas de 25 años con este secreto penetrándome el alma. Coartando mi espíritu, opacándole el color a mi vida (...) tenia apenas seis años cuando fui violada por primera vez. No sabia que eso era lo que estaba pasando cuando me sucedió…Era un hombre tan cercano a mi familia que lo veía mas que a mi propio padre. No era mi familiar pero durante muchos años frecuentaba mi casa casi a diario. Tenia el afecto y la confianza de todos en mi casa. Estaba presente en todas las celebraciones, navidades, cumpleaños. Lo vi casi todos los días durante muchos muchos años. Era niña y lo adoraba", escribió.

Lea también: Alcaldía de Barranquilla evalúa sanciones a clínica El Prado por equivocación de cadáveres

Y agregó que "hoy tengo dos hijas, dos mujercitas a las que tengo que darles ejemplo de fortaleza (...) tiemblo mientras redacto este texto. Nauseas y sudor frío. Ojalá de alguna manera esto le llegue a ÉL. Quiero que sepa que YO SÉ lo que el me hizo. Quiero que sepa que es un VIOLADOR. Y que viva con el temor de que algún día, en mi siguiente impulso de carácter…lo llamare por su nombre".

Llevo años soñando con este momento. Mas de 25 años con este secreto penetrándome el alma. Coartando mi... Publicado por Viviana Vargas Vives en Lunes, 6 de julio de 2020

Sin embargo, el hermano de Viviana, Jaime Vargas Vives, quien también es alcalde de la localidad de Usaquén en Bogotá, se refirió al respecto dando a conocer el nombre del presunto victimario.