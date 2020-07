Jhon Alejandro Perlaza retoma su camino a Tokio

Después de una larga espera y sin pausar entrenamientos, Jhon Alejandro Perlaza atleta colombiano clasificado en la cuarteta de 4x400 para los Juegos Olímpicos de Tokio, reinició competencias este fin de semana en los Estados Unidos. Perlaza terminó segundo en la prueba de 400 metros planos con un registro de 45.56 segundos y en el cuarto puesto en la prueba de los 200 metros planos con un tiempo de 21.08 en el Prix Showdown In Otown de Florida.

Esta competencia le sirvió al atleta caleño para medir su rendimiento en cara a los Juegos Olímpicos de Tokio, por eso junto con sus compañeros Diego Palomeque, Anthony Zambrano, Yilmar Herrera y Jhon Alexander Solís viajen el 19 de julio a territorio europeo para continuar sus entrenamientos.

“Respecto a lo que pasó el fin de semana en Estados Unidos, gracias a Dios todo saló muy bien llene mis expectativas con mi carrera, ya que he venido trabajando duro para esto y no he parado de entrenar” comenta Perlaza, quien tuvo su última competencia en el mes de febrero en el Indoor de Estados Unidos.

Aquí un video del atleta contando su participación en Estados Unidos: