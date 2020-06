Federico Gutiérrez aseguró que Petro es peor que el coronavirus

Mediante una entrevista que le concedió el exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez a noticias RCN, el hoy profesor de la Universidad del Rosario opinó de tres personajes de la vida política del país, Claudia López, alcaldesa de Bogotá, el Senador y excandidato a la presidencia Gustavo Petro y el también excandidato presidencial, Sergio Fajardo.

Sobre todos dio fuertes declaraciones, en especial del Senador Petro, afirmó que este tiene un odio enfermizo y que el excandidato presidencial si hubiese sido presidente sería peor que el coronavirus.

“Gustavo Petro es como el coronavirus de la política, por donde pasa deja estragos. A él no le importa la gente a él no le importa el país. Esos odios enfermizos lo han llevado a querer tener un poder para tomar venganza pero no para construir, yo no le escucho una propuesta, siempre es atacando y sobretodo con mentiras”, afirmó Gutiérrez

Por otro lado, calificó a la alcaldesa de Bogotá Claudia López de acomodada, criticona y no trabajar en equipo:

“Ella siempre toma una posición muy facilista que es criticarlo todo y lo hace para que en el momento, si algo sale, es decir, si ve yo lo advertí y esa siempre es la fácil en todas las crisis”, aseguró

Sobre Sergio Fajardo quien también fue alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez agregó que no tiene claro para donde va, que ya hace parte de la izquierda del país y que es desleal.

“Me da la sensación de que es una persona que le da la espalda fácil a sus amigos y en ese sentido creo que la lealtad es muy importante en la vida, pero también en la política y lo otro es que es muy importante tener claro para donde va”.

Finalmente Federico Gutiérrez durante la entrevista, dejó claro que quiere ser presidente de Colombia, pero que irá decidiendo su candidatura con el paso de los días y que por el momento seguirá formándose para seguir enfocado en el sector público.