Rama judicial hace reparos a la cadena perpetua para violadores

Varias críticas surgen frente a la decisión del Congreso que dio vía libre a la cadena perpetua para violadores y abusadores de menores.

Los juristas en Norte de Santander advierten que a corto plazo los acusados pueden aprovechar algunos vicios e incluso podrían solicitar rebajas de penas.

Jorge González Dulcey, vocero del gremio de abogados litigantes de Norte de Santander le dijo a Caracol Radio que “esta misma ley puede traer beneficios para los violadores, y que en un futuro muy cercano pueden estar pidiendo la reducción de sus sentencias. Yo comparto que se castigue drásticamente al violador pero no que se hagan leyes para seguirle tomando el pelo al país”.

El abogado señaló que es una problemática del Estado que no ha logrado resolver y ha delegado como tarea al Congreso de la República.

Explicó que “este es un antecedente muy grave. Con meter a la gente a la gente a la cárcel no se resuelve nada, aquí no se preocupan porque la gente se resocialice frente a sus delitos. La tarea debe ser que el delincuente no siga realizando estas conductas. Y yo digo esto por experiencia, el pedófilo, el que viola un niño, no tiene cura. Lo que hay que hacer es un trabajo de conciencia para que no vuelvan a reincidir”, explicó bajo su experiencia en el seguimiento de algunos casos.

Advirtió que esto podría dar vía libre a otros delitos como secuestro, narcotráfico y homicidio.