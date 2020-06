Ultimátum en Floridablanca a almacenes que violan normas sanitarias

El alcalde de Floridablanca Miguel Ángel Moreno dijo que tras una visita por varios establecimientos comerciales del municipio para verificar la jornada del día sin IVA, se detectó que en uno de estos lugares no se estaba cumpliendo con los protocolos mínimos de bioseguridad.

En el lugar no había el personal suficiente para hacer el requerimiento del pico y cédula ni tampoco para controlar el aforo requerido, "no vamos a permitir este relajo, estas guachafitas, después que hicimos los requerimiento empezaron a cumplir. Los controles deben ser por parte de los empresarios y no de la autoridad".

Señaló el alcalde que si se sigue con estos desordenes, las próximas dos jornadas del día sin IVA se deberá restringir el acceso.