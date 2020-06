VIDEO: Arriesgan su vida para reclamar subsidio

Habitantes del corregimiento Vijagual en el municipio de Puerto Wilches están denunciando las incomodidades a las que se deben someter periódicamente para reclamar subsidios como el de Familias en Acción.

Desde niños cuyas madres no los pueden dejar solos en las viviendas, hasta adultos mayores deben cruzar el Río Magdalena en chalupa, sin respetar el aislamiento ordenado durante el confinamiento, para llegar hasta la cabecera municipal a cobrar el dinero.

En un video suministrado por la comunidad, se ve como adultos mayores deben ser alzados para que ingresen a las canoas, "hacemos un llamado al gobernador de Santander, al alcalde de Puerto Wilches, para que la plata se pueda cobrar por Efecty".

Las personas además denunciaron que durante la pandemia no han recibido atención médica, ya que no en el corregimiento no cuentan con servicios de salud.