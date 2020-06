"Retorno a clases un suicidio colectivo": SIMANA

Como un 'Suicidio colectivo' calificó Armando Aux, presidente del Sindicato del Magisterio de Nariño, SIMANA, el retorno a clases presenciales en agosto bajo la condición que establece el Gobierno.

Según Aux, se requiere realizar adecuaciones en las instituciones de educación para poder garantizar las medidas de bioseguridad y esas inversiones no las realizará el Gobierno, agrega que el pico más alto de contagios se registraría en agosto, por lo que el regreso a las clases sería un verdadero riesgo.

El secretario de Educación del departamento, Jairo Cadena, por su parte señala que Nariño no está preparado para el proceso de alternancia. Según el funcionario, la infraestructura de las instituciones en los 61 municipios no certificados, no cuenta con las condiciones para garantizar las medidas de bioseguridad, agregó que incluso en muchos de ellos no hay agua potable.

Frente a la conectividad, agregó que según la Secretaría de las TIC en Nariño, solo es de un 6% .