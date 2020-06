Poca conectividad, acoso laboral y falta de garantías para regresar a clase

Los docentes en Caldas hacen varios llamados de atención al gobierno municipal y departamental, dicen que no cuentan con la conectividad suficiente para llegar a todos los lugares donde es necesario para realizar su trabajo y tener un contacto con la totalidad de los estudiantes.

“Hemos estado cumpliendo con nuestra labor desde los hogares, con las dificultades que tenemos no solo en la ciudad sino en general en la zona rural para poder hacer el trabajo; por el problema de conectividad, la mayoría de trabajo se hace a través del WhatsApp, es el medio que más se utiliza, sin embargo, sabemos que hay muchas veredas donde la señal es muy mala y es poca la comunicación que se tiene con muchos estudiantes, lastimosamente esta ha sido la situación en este período”. Indicó John Alexander Gómez Serna, representante por Educal ante el Comité de Convivencia de Caldas.

Frente al retorno a clases señalan que no hay recursos ni cuentan con las condiciones mínimas de bioseguridad para tener grupos de estudiantes, aun siendo reducidos, por lo que piden compromiso de parte del gobierno nacional y local para replantear el regreso a las aulas.

“No puede retornarse a clases mientras que van aumentando cada vez los niveles de contagio, mucho más cuando vamos a contar con niños muy pequeños en la institución, pues que no van a cumplir cabalmente con la situación de distanciamiento, eso va a ser realmente complicado y por eso muchos padres de familia han dicho que no van a mandar a los estudiantes a las instituciones”. Resaltó.

Otro de los puntos que la agremiación de docentes presenta en sus peticiones, es el aumento en el volumen de trabajo, las largas jornadas y la cantidad de formatos de verificación de sus actividades por parte de algunos directivos, aseguran que, para algunos, la situación ha pasado a ser acoso laboral

“Se han venido presentando denuncias directamente ante el Comité de Convivencia Laboral por parte de algunos docentes que se sienten acosados laboralmente, con sobrecarga laboral por parte de algunos directivos en el departamento de Caldas y eso es bueno enfatizarlo, no son todos los directivos, son algunos los que están generando esta presión permanente sobre los docentes creando formatos de seguimiento diciendo minuto a minuto, hora a hora, qué es lo que está haciendo el docente”. Explicó.

Con el plantón realizado en la Plaza de Bolívar, señalan que buscan llamar la atención de los directivos y las autoridades para que tengan presente la situación que muchos viven en sus casas, pues a la vez son padres y deben apoyar a sus hijos en los procesos de aprendizaje, otros deben atender a sus familiares, además de su labor como docentes.

Resaltan que es importante que los secretarios de educación los tengan en cuenta al momento de tomar las decisiones de retorno a las instituciones educativas, escuchen las dificultades actuales de sus situaciones y busquen llegar a acuerdos, pero conociendo los casos reales de lo que está pasando en sus localidades y buscando llegar a acuerdos saludables para todos.

Lea También: 9 zonas de Caldas que no tienen conexión a internet, accederán al servicio

Síganos en Facebook Live e Instagram como @MagdaJimenaRíos, en Twitter @CaracolCaldas y escuche la más completa información en los 1180 AM de Caracol Radio.