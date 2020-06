"Se equivocó tremendamente el fiscal”: Aníbal Gaviria

En una entrevista exclusiva con Daniel Samper Ospina y Daniel Coronell, en el portal Los Danieles, el suspendido Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, manifestó que no es su estilo arremeter contra las instituciones, pero que el fiscal tomó una decisión desproporcionada:

"Se equivocó tremendamente el Fiscal. Yo creo que hay que enfocarse mucho más en la Justicia que en el show. La posición de un fiscal no puede ser salir a comunicar al país una medida tan desproporcionada y arbitraria cuando el país está esperando otras decisiones de la justicia de mayor dimensión (...) esto es tan sorpresivo e infundamentado que a uno le parece que debe haber algo detrás, algún interés desconocido, yo no puedo decir que tenga una sospecha lo que estoy seguro es que esto no tiene una argumentación jurídica y así lo demostraremos”, afirmó Aníbal Gaviria

Gaviria agregó que su estilo no es litigar en los medios, pero que respecto al proceso jurídico y el contrato de la Troncal de la Paz que lo tiene hoy suspendido está seguro que no se cometieron delitos en el proceso de contratación:

“Yo estoy completamente orgulloso de las obras que se realizaron bajo esa contratación, y eso no lo voy a negar nunca, pero no solo estoy orgulloso de las obras sino del proceso, allí no hay ningún delito, allí no hay ninguna penalidad.”

El gobernador suspendido reiteró que no fue él quien firmó el contrato ni las adiciones que investiga la Fiscalía, por supuestas irregularidades durante el primer periodo en la Gobernación de Gaviria (2004-2007), pero que resalta a los equipos que hicieron el contración.